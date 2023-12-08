هالة سرحان بالحجاب والعباءة من أمام الكعبة الشريفة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أدت الإعلامية المصرية هالة سرحان مناسك العمرة بمكة في المملكة العربية السعودية وقد شاركت متابعيها صورة لها بدت في خلفيتها الكعبة الشريفة وكانت مرتدية عباءة سوداء وحجاباً أسود وبدت مبتسمة وقد هنأها متابعوها على أداء المناسك.



وكتبت هالة في منشور آخر بصفحتها منذ بعض الوقت، إنها مستاءة من الاتهامات المغرضة التي توجه لمصر وشعبها وأنها دعت خلال تأديتها مناسك العمرة كي يحمي الله مصر وشعبها ورئيسها.

إشارة إلى أن هالة سرحان من أكثر الإعلاميات متابعة وشهرة في مصر وكانت صرّحت وخلال ندوة تكريمها بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس، قائلة :" انا أحب الصحافة وانا يقال عني صحفية ولست إعلامية لأن الصحافة هي أساس كل المواد المأخوذة منها".

