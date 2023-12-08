أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل فريق عمل فيلم "ذعر" بعيد ميلاد الفنانة مي كساب والذي صادف تزامنه مع أول يوم تصوير بأحد الفيلات بمنطقة الهرم بحضور المخرج شادي علي والمنتج أشرف كمال وعدد من أبطال الفيلم وهم الفنان أحمد فتحي، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد رضوان، الفنان شريف أبو هميلة، فادي أشرف والمنتج الفني محمد جمال.

تدور أحداث فيلم "ذعر" في إطار كوميدي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و "5 محي الدين أبو العز" .

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