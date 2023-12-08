نبيل الحلفاوي يعلق على الشوط الأول للنادي الأهلي ونصائح الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وعن أحداث الشوط الأول قال "الحلفاوي" شوط أهلاوي صرف، أهم ما يميزه السرعة واللمسة الواحدة هذا في حد ذاته يرضيني مشكلة التهديف مستمرة"، وعن تعليمات الشوط الثاني علق قائلا: "عاشور مطلوب والركنيات ستزيد في الشوط الثاني هل نري موديست؟".

وكشف "الحلفاوي" عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي قبل دقائق من المباراة قائلا: " تشكيلنا النهاردة يا قبطان لحضرتك ملاحظات؟"، ليعيد "الحلفاوي" إعادة نشر السؤال على حسابه وعلق عليه قائلا: "إمام عاشور؟" مستفسرًا عن عدم انضمامه للتشكيل الأساسي للفريق.

وعلى الجانب الآخر يواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية بنشر تعليقه على الأحداث الجارية في غزة ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين والأماكن الحيوية واستشهاد الآلاف ما بين الأطفال والنساء والشيوخ.

اقرأ أيضًا:

شهد رمزي توجه رسالة مؤثرة لشقيقها: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به"

بهذه الكلمات.. منى زكي تنعى شقيق زوجها أحمد حلمي