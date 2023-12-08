“عربيات بتطير".. عمرو أديب عن كواليس "ولاد رزق 3": "تجربة عظيمة في الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق 3" والذي يتم تصوير مشاهده الخارجية في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية بتعليمات من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وتطرق "أديب" في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" لكواليس الفيلم وعن كونها تجربة لم يتم تقديم مثلها من قبل بشوارع الرياض وعن مشاركة نجم الملاكمة مايك تايسون ضمن ضيوف شرف الفيلم الذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية.

وعلق عمرو أديب قائلا: "هناك تجربة عظيمة بتجري الان في شوارع الرياض، والتجربة دي بتماثل تجارب عالمية شوفناها في أفلام كتيرة زي سلسلة أفلام الغاضب والسريع وحضراتكم تعرفوا عندنا مجموعة ناجحة أسمها أولاد رزق واتعمل منه الجزء الأول والتاني، وحاليا بيتم تصوير الجزء الثالث في الرياض شوارع الرياض موسم الرياض البوليفارد كل حاجة، موسم الرياض مقدمة لأولاد رزق دعم عالمي دعم كبير جدًا انتوا هتشوفوا جزء تالت من أولاد رزق يرقى إلى الأفلام العالمية".

واستكمل: "كل الإمكانيات اللي بتخلي الأفلام مبهرة وتنفيذ هذا النوع من أفلام الأكشن يحتاج إلى صرف وتقنيات وخبراء، وموسم الرياض قدموا لطارق العريان وكل الناس اللي بتشتغل في ولاد رزق 3 كل الإمكانيات العالمية بنتكلم عن تكنولوجيا، بنتكلم على مخرجين معارك احنا يا جماعة معانا الناس اللي عملت فيلم مهمة مستحيلة اللي هم نفذوا معارك مهمة مستحيلة واللي نفذوا المعارك بتاعة سلسلة الغاضب والسريع، والشغل مش بيتعمل جرافيك ده بيتعمل بالناس بتاعها شغل محترفين، العربية بتنفجر، العربية بتطير كل هذه الأشياء اللي بنشوفها في الأفلام بره مبنعرفش نعملها في أفلامنا لأن معندناش القدرة دي".

مضيفًا: "موسم الرياض دخل منح إمكانيات تساوي ملايين الدولارات لفريق العمل ده عشان يطلع فيلم تشوف فيه صورة عالمية، اداهم كاميرات ذات جودة عبقرية، اداهم خبراء جايين من هوليوود عشان ينفذوا المعارك ودي بيبقى ليها مخرج معارك مختص ومعمول في أولاد رزق 3 أكبر مشاهد أكشن اتعملت في تاريخ الأفلام العربية، مديهم كل الخبراء اللي بيفهموا في هذا الأمر، مديهم مدينة الرياض بالكامل، مديهم كل الأماكن الحيوية في موسم الرياض، و بقالهم أسبوعين بيصوروا و70% من الفيلم ده هيتم تصويره في الرياض".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ خلال وجوده ضيفًا ببرنامج "الحكاية" في تصريحات سابقة عن دعم "موسم الرياض" والمشاركة بالعملية الإنتاجية لفيلم "ولاد رزق 3" وقال أثناء حديثه عن تطوير الهيئة العامة للترفيه عن دعم مالي يقدر بـ 3 ملايين دولار لرفع جودة الإنتاج وعن أن الجزء الثالث سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة نجم الملاكمة العالمي تايسون فيوري.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

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