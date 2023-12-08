الحلفاوي يعلق على تعادل النادي الأهلي: "هبوط مستوى و سوء تمرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" علق خلاله على نهاية المباراة وكشف عن رأيه قائلا: "عكس الشوط الأول، بطء، سوء تمرير، هبوط مستوى، هبوط تغييرات، الشحات وديانج ميطلعوش، موديست حظه سئ محضرش شوط السيطرة والرفعات والفرص، حضر العقم".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

وعلى الجانب الآخر يواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية بنشر تعليقه على الأحداث الجارية في غزة ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين والأماكن الحيوية واستشهاد الآلاف ما بين الأطفال والنساء والشيوخ.

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