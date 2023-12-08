إسعاد يونس تعود للسينما يناير المُقبل وتتعاقد مع أحمد مكي على فيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعود "صاحبة السعادة" النجمة إسعاد يونس للسينما من جديد من خلال بطولة فيلم عصابة عظيمة، وهو نتاج شراكة بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي شهر يناير عام 2024.

إسعاد يونس فيلم جديد مليء بالكوميديا والأكشن بعنوان عصابة عظيمة، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج المخرج القدير وائل إحسان. الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان. وبالإضافة إلى طاقم العمل، فمن بين النجوم ضيوف شرف مثل: النجم محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.

وفي بيان صحفي تم الإعلان عن عمل جديد سيكون نتاج الشراكة وهو فيلم جديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024.

وقالت إسعاد يونس– الممثلة والمقدمة التليفزيونية الشهيرة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي في بيان صحفي: "إنه لمن دواعي سروري أن نتعاون مع موفي ستوديوز، شركة الإنتاج السينمائي الرائدة في المملكة العربية السعودية. إصدار فيلمنا القادم هو (عصابة عظيمة)، الذي ألعب دور الشخصية الرئيسية فيه، وهو يمنحني الكثير من الإثارة والترقب لأنه مليء بكل ما يحبه رواد السينما! هذا الفيلم، والفيلم القادم لأحمد مكي، و شراكتنا مع موفي ستوديوز يقدمان عودة قوية لإنتاج الأفلام في المنطقة".

وتعليقًا على الشراكة، قال أدون كوين - الرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما: "نتطلع في هذه الشراكة الاستفادة من الخبرة الفريدة التي تتمتع بها الشركة العربية للسينما في تطوير أفلام مميزة لدور العرض مع جهود موفي ستوديوز لتطوير صناعة السينما السعودية. نتطلع إلى إطلاق فيلم (عصابة عظيمة) بطولة صديقتنا العزيزة إسعاد يونس في يناير المقبل."