قبل طرحه.. تغيير اسم فيلم هالة صدقي "كتف قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر صناع فيلم "كتف قانوني"، تغييره إلى اسم "الملكة"، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي أواخر ديسمبر الجاري، لينافس في موسم أفلام رأس السنة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

فيلم "كتف قانوني"، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، وهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.