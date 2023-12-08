انهيار أحمد حلمي في وداع شقيقه في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي وهو يشارك في تشييع جثمان شقيقه "خالد" الذي أعلن عن وفاته خلال الساعات القليلة الماضية وذلك في مسقط رأسه بمدينة بنها.

وظهر "حلمي" داخل أحد المساجد وهو متأثرًا برحيل شقيقه ولم يتمالك دموعه على فراقه، وتصدر "حلمي" تريند موقع "X" وسط مواساة العديد من متابعيه ونجوم الفن والإعلام.

وشيع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمي ظهيرة اليوم الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها وسط حضور عدد من أهالي المدينة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وتوفي صباح اليوم 8 ديسمبر، شقيق أحمد حلمي وأعلنت شقيقتهما "سالي" خبر الوفاة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

وكان أحمد حلمي، أعلن عن إقامة عزاء لشقيقه خالد حلمي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

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