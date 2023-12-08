بعد غيابها لفترة عن الساحة.. جدل حول ظهور جميلة عوض بـ “مهرجان البحر الأحمر”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 11:27 مساءً - أثار ظهور الفنانة جميلة عوض على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور لـ جميلة عوض

كان اختفاء جميلة عوض عن الأضواء خلال الفترة الماضية قد أثار تساؤلات عبر السوشيال ميديا، وكان عودتها مليئة بالأناقة.

وسيطر اللون الأسود على إطلالتها بالأمس، معتمدةً مكياج بسيط وهادئ متناسق مع الإطلالة، وشعر مرفوع.

جميلة عوض تخوض سباق رمضان 2024

وتعكف الفنانة جميلة عوض على تحضيرات مسلسلها الجديد، الذي من المقرر أن تخوض به موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد غيابها عن التمثيل لمدة عامين.

جميلة عوض على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وأشارت الفنانة جميلة عوض خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنها تستعد لخوض موسم رمضان 2024 بمسلسل جديد مأخوذ عن فورمات أجنبي عن مسلسل good girls، ولم تفصح عن تفاصيله بعد.

جميلة عوض على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وانتهت فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر وحفل توزيع الجوائز، حيث أعلن فاتح أكين عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة عن حصول فيلم بتذكريني على جائزة اليسر الذهبية خلال حفل ختام المهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

وأعلنت المخرجة كوثر بن هنية، التي تشارك في المهرجان بفيلم بنات ألفة عن جائزة أفضل مخرج وذهبت لمخرج فيلم الأحد والذي حيا نضال الشعب الفلسطينى بعد استسلام جائزته.

كما أعلنت فيلم العلا عن جائزتها السنوية بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذهب إلى فيلم نورة، كما أعلنت أيضا عن جائزة الجمهور والتي ذهبت لفيلم فاقد الأمل.

تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي “روائع عربية” و”مسابقة البحر الأحمر”، تحت شعار “قصتك، بمهرجانك”. وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

الخليج 365

الخليج 365

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