أول تصريح للفنانة حنان بعد كشف زواجها السري من سامح الصريطي

ميرنا وليد - بيروت - بأول ظهور لها بعد الكشف عن زواجها السري من الممثل المصري سامح الصريطي، كشفت الفنانة المعتزلة حنان عن تفاصيل هذا الزواج، مؤكدة أنهما عقدا قرانهما في شهر رمضان الماضي بمعرفة عائلتيهما.



وقالت حنان: "سامح شخص جميل جداً وأنا سعيدة جداً معاه وولادي كانوا مبسوطين جداً بزواجنا. أعرفه من زمان كفنان وكصديق ولكن مكناش قريبين من بعض أوي وربنا يدّيه الصحة ويخليه ليا ولعائلته وأولاده. أنا ألخص سامح في إنه إنسان جميل جداً وخدوم وكريم وصفاته ما أقدرش أعدّها، لأن فيه كل السمات النبيلة اللي من النادر نشوفها في الوقت الحالي".

كما تحدثت حنان عن سبب عدم كشفهم عن خبر زواجهما حتى الآن، وقالت: "قلنا لأهلنا وأولادنا وده الشيء اللي يهمنا خاصة إننا كبار والموضوع مش هيهم حد غيرنا وغير ولادنا، وعين العقل إننا نقول للي حوالينا بس... كل شخص عنده ظروفه ووضعه اللي ربنا بيحطه فيه، وكل واحد على حسب ظروفه، وفي الأول والآخر هو النصيب، ولا هو كان في دماغه ولا أنا، والموضوع صدفة من عند ربنا".