شقيقة بطلة "الخائن" تتصدر الترند.. جمالها يحدث ضجة!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لشقيقة الممثلة السورية مرام علي الصغرى، ماري وتفاعلوا بشكل كبير مع الشبه بينهما وجمال الشابة.

وقد تحدثت مرام علي عن اكتسابها وزن زائد نسبياً في مسلسل "الخائن" واشارت انها تدرك تماماص انها اكتسبت بعض الوزن لكن الموضوع ليس بيدها. وقالت برنامج "تفاعلكم" مع سارة الدندراوي: "صحيح ظهرت أنني ظهرت بوزن زائد وهو ما بدا على مظهر رقبتي بشكل واضح ولكن ذلك يعود لتناول دواء الكورتيزون". وتابعت: "تعرضت للإصابة بمشهد قتال في الموسم الثاني من مسلسل "عنبر6" وكان تصوير مسلسل الخائن بعد ذلك فوراً وبالتالي اضطررت للاستمرار بتناول الدواء وهو ما تسبب بزيادة وزني بشكل كبير".

وأوضحت مرام علي أنها تعرضت للتنمر بشكل كبير بسبب وزنها الزائد حتى أن أحداً ما قال لها: "صايرة متل قرص الكبة". وردت على اتهامها بالمبالغة بالتجميل: "هذا الأمر تم تداوله بسبب وزني الزائد حيث كان شكل وجهي يوحي بذلك ولكن حالياً وبعد نزول وزني تغير الأمر".

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