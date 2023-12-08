ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على رحيلها، وجهت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي رسالة إعتذار مطولة لشقيقتها المنتجة المصرية الراحلة ناهد فريد شوقي.

وشاركت رانيا الجمهور صورة جمعت العائلة، وعلقت قائلة: "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر، أختي الحبيبة الغالية ناهد أنا بعتذر لك لأني اعتدتك في حياتي. يمكن خيالي كان أضعف من إني أتصور فراقك يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا وربنا نوّر بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه، وحبنا لبابا كان دايماً بيجمعنا يمكن لأني تناسيت إننا بنكبر كلنا، يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك أختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وإرادتها من حديد قوّتك كانت بطمني عليكي. أنا مش عارفة أنا بكتب إيه بس اللي حساه أكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبة ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض، في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك وقولت للأحفاد اللي مشافوش جدّهم ناهد بقت نسخة من جدّكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله... والغريب إني من الشخصيات اللي بتخاف تدخل على حد متوفى لأنه بيبقى آخر انطباع بيفضل في الذاكرة عن الشخص لكن لما دخلت وشوفت وشك مبتسمة كأنك نايمة وبتحلمي حلم جميل حسيت وإنك شوفتي فريد ابنك بيستقبلك وخدك لحبايبك بابا وطنط هدى ومها أختنا ده تفسيري لابتسامتك الهادية الجميلة الواضحة أوي اللي هوّنت علينا كلنا فراقك ومش هتفارقني اللي باقي من عمري كنتي راضية بكل أقدار الله ومسلّمة أمرك لله".

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تقدم إعتذار مطول لشقيقتها ناهد.. فماذا حصل بينهما قبل رحيلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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