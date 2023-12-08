جولة في منزل جان يامان.. ديكور عصري يشبه شخصيته

ميرنا وليد - بيروت - خلال جولة على حسابات الممثل التركي جان يامان، نرى أنه عادة ما ينشر صور له من منزله الخاص في تركيا.



ويبدو أن ذوق الممثل في ديكور منزله يشبه شخصيته العصرية إلى حد كبير، وهو مؤلف من طابقين، بواجهة زجاجية أمامية، ويطغى اللون الأبيض والبيج.

وكان جان يامان قد ردّ على الإنتقادات التي تلقاها من قبل الجمهور بعد تصرف مسيء له تجاه أحد المعجبين، اذ قال: "هذا الشخص كان يتصرف بوقاحه منذ البداية ، لم يطلب الاذن للتصوير حتى انه لم يقل مرحبا".

وكانت انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ جان يامان اثار غضب الجمهور، اذ جاء احد المعجبين ليلتقط صورة سلفي مع جان اثناء تواجده في السيارة، فإقترب المعجب من السيارة واعطى هاتفه له، فغضب جان و قام بتكسير الهاتف وتحطيمه برميه على الارض بقوة.