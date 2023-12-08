قطار "بستان الإبداع " يصل إلى مدينة المحلة الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - " بستان الإبداع " .. في محطة جديدة على أرض فخر الصناعة الوطنية شركة الغزل والنسيج، مدعوماً برعاية ومتابعة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قطار مشروع "بستان الإبداع" يصل إلى مدينة المحلة الكبرى، ليؤكد مرة أخرى مدى جدية المشروع الطموح الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش في الخروج من القاعات المغلقة إلى محافظات مصر المختلفة بين مصانعها ومدارسها وحقولها وميادينها، ينشر الفن والبهجة ويعزز المدارك المعرفية والثقافية لمستقبل مصر .. أطفالها في عمر الزهور .. لتتفتح عقولهم على المعرفة الصحيحة لتاريخهم وهويتهم وتزهر مواهبهم.

برنامج فني وثقافي



وفي محطته الجديدة وصل فريق العمل بقيادة الفنان والناقد محمد كمال بصحبة 40 طفلاً من أطفال مدينة المحلة إلى قلعة عريقة من قلاع الصناعة المصرية شركة الغزل والنسيج، وقد أعدوا لهم برنامجاً فنياً وثقافياً أستمر لأكثر من 6 ساعات أنطلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 وأستمر حتى الرابعة عصراً.

بدأ البرنامج بجولة داخل الشركة التي استقبلوا فيها بكل ترحاب وحماسة من قيادتها والعاملين بها، تلتها جلسة ثقافية سلط خلالها الفنان محمد كمال الضوء على تاريخ الشركة ودورها الهام الاقتصادي والوطني، وإلى أهمية العمل والصناعة في نهضة الأمم، وكيف لهذا الرمز بما حفره في وجدان المصريين من قيمة ثابتة للجودة والعمل الجاد والاتقان أن يكون حافزاً نحو استغلال رغبة الدولة المصرية الصادقة والمخلصة في التميز والتقدم لتكرار نماذج النجاح وخلق نماذج جديدة من أجل حاضر الوطن ومستقبله.



وبعد هذه الجرعة المعرفية والتحفيزية أنطلق فريق العمل بصحبة الأطفال إلى قصر ثقافة غزل المحلة حيث بدأت المحاضرة وورشة العمل لإنتاج جدارية فنية تعكس مشاعر الأطفال وما استوعبوه وترك بصمته في وجدانهم بكل حرية وبطلقائية، فأخرجوا جدارية فنية عكست طاقة مدهشة من مشاعر التعاون والتكامل بين الأقران وكشفت مدى استعداد الطفل المصري على استيعاب كل فكر وفن صادق وجاد ونابع من القلب.

تجدر الإشارة أن مشروع " بستان الإبداع " إنطلق في شهر يوليو 2023 وأنتقل في جولاته السابقة في جولات ومناسبات عدة بمحافظات مختلفة من بينها القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس، ويطمح فريق عمل المشروع الذي يتألف بجانب الفنان محمد كمال من: أسامة عادل "المدير التنفيذي"، منى رمضان "المنسق العام"، الفنانة رانيا مهدي، د. منى فراج، الفنانة مروى محيي، والفنانة روان عبد الله "مسئول التوثيق"، إلى الوصول بقطاره التنويري إلى كافة بقاع مصر المحروسة ينشر الفن والثقافة ويعزز قيم ومعاني الوطنية والهوية لدى أطفال مصر.