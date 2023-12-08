"أنت مش لوحدك".. الفنون التشكيلية يحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم

ياسر رشاد - القاهرة - في ختام عامها الأول

الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 10:49 م 12/8/2023 10:49:47 PM

"أنت مش لوحدك".. استضاف متحف محمد ناجي بمنطقة الأهرامات، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الجولة الثانية عشرة من المبادرة الثقافية المجتمعية "أنت مش لوحدك" التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

"أنت مش لوحدك" تهدف إلى احتضان ودمج الأطفال والنشء من ذوي الفئات والحالات الخاصة، من خلال إعداد يوم فني وثقافي وترفيهي يُقام بصفة شهرية.



وفي ختام السنة الأولى للمبادرة وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم استقبل متحف محمد ناجي مجموعة من أطفال مدرسة أمل الهرم لضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية التابعتين لإدارة الهرم التعليمية يوم الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وأسرة المتحف قد أعدوا لهم برنامجاً متنوعاُ تتضمن جولة متحفية وورش فنية وفقرات غنائية.





تجدر الإشارة أن مبادرة "أنت مش لوحدك" أطلقتها وزارة الثقافة في يناير الماضي وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية للفئات الخاصة من الأطفال والنشء وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين.