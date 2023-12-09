ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نبيلة عبيد عن سبب عدم قبولها تقيدم الممثلة المصرية دينا الشربيني سيرتها الفنية.

وقالت: "دينا الشربيني كانت عرضت إنها تعمل قصة حياتي، ولكن أنا اللي هعمل قصة حياتي ولكن مش دراما وأنا اللي هحكيها تفاصيل المجهود الفني، أنا كنت بتحمل كتير أوي ولما وصلت لكل ده كان بالتعب".

وعن تكريمها، قالت: "كنت مرعوبة وأنا رايحة في الطريق علشان أتكرم، ولكن الكلام اللي اتقال خلاني سعيدة وفخورة، الفترة اللي أنا اشتغلت فيها كانت كلها عن المرأة، أنا عاملة أكثر من 90 فيلم وبدأت مع الأدباء الكبار زي محمود أبو زيد ووحيد حامد ومصطفى محرم، كل دول كانوا بيكتبوا للمرأة، فأنا كان عندي حصيلة كبيرة من أفلام المرأة، والحمد لله الناس فاكرة أفلامي وبتتكلم عليها. في بعض الأفلام عملتها في سوريا ولبنان ومعجبتش الناس، وأنا محبتش نفسي في المكان ده، وغيرت الطريق خالص وروحت لإحسان عبد القدوس وخدت روايات وخدت الطريق ده، أنا أفلامي كلها كانت بتجيب فلوس".

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب لم ترضَ نبيلة عبيد بأن تقدم دينا الشربيني سيرتها الذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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