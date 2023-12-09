فن ومشاهير

موعد عزاء والدة زوجة مصطفي خاطر بمسجد الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفنان مصطفى خاطر، عزاء والدة زوجته، اليوم السبت، بمسجد الشرطة، بعد صلاة المغرب، وذلك بقاعة الكريم، وسط حضور الأقارب والأصدقاء ومشاهير ونجوم الفن.

موعد عزاء والدة زوجة الفنان مصطفي خاطر 

أعلن الفنان أحمد عبد الحميد، عن موعد ومكان عزاء حماة مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" معلقاً :"البقاء والدوام لله- عز و جل- نتقبل خالص العزاء في حماتي الحاجة نادرة محمود حافظ غدًا السبت، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الكريم، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وفاة والدة زوجة الفنان مصطفي خاطر

وكان مصطفي خاطر أعلن وفاة والدة زوجته، عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الاسلامي بالشيخ زايد، بعد صلاة العصر إن شاء الله، أدعوا لها بالرحمة والمغفرة".

331d860ef0.jpg
مصطفى خاطر 
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا