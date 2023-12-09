بالصور- إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع الإعلامية هالة سرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها برفقة الإعلامية هالة سرحان أثناء أدائهما لمناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية عقب انتهاء فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي واللذان شاركا ضمن الفعاليات.

وظهرت "إلهام" بالصور وهي تؤدي مناسك العمرة مع الإعلامية هالة سرحان وعلقت قائلة: "أجمل ختام لرحلتنا في السعودية أنا وصديقتي الغالية د. هالة سرحان".

كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 هذا العام وسط حضور كبير لعدد من أبرز النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتم تكريم عدد من الفنانين خلال حفل الافتتاح منهم الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية هالة سرحان، المسرحي عبد الرؤوف الباسطي، الممثلة ناجية الورغي، الثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج، والثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي يايا كوليبالي.

احتفت إدارة المهرجان بالإعلامية هالة سرحان التي ظهرت برفقة الفنانة إلهام شاهين وارتديا الشال الفلسطيني دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني ضد مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة وقصفه المتواصل لقطاع غزة الذي يسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين.

يذكر أن إلهام شاهين تم تكريمها مؤخرًا على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39 والتي حملت اسمها وأقيمت ندوة حضرها العديد من نجوم الفن منهم الفنان محمود حميدة.

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