تايلور سويفت "شخصية العام" على غلاف مجلة "تايم" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارها المغنية العالمية تايلور سويفت كشخصية العام وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته "سويفت" في جولتها الغنائية "The Eras Tour" والتي شهدت العديد من النجاحات طوال عام 2023 وسط حضور جماهيري ضخم من قبل الآلاف من محبي المغنية العالمية.

و لرئيس تحرير المجلة، سام جيكوبس تصريحًا بخصوص منح "تايلور" هذا اللقب، مؤكدًا أنها حققت انجازًا غير مسبوقًا في عالم الغناء خلال جولتها الغنائية لهذا العام وعن نجاحها والتزامها بإعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم وبالأخص النساء اللاتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة تقليل من شأنهن باستمرار"، موضحًا أن "تايلور" نجحت في بناء عالم خاص بها لكنه يفسح المجال للعديد من الناس وأصبحت قصتها أسطورة عالمية".

وطرح مؤخرًا فيلم سينمائي عن جولة "تايلور" بعنوان "Taylor Swift: The Eras Tour" الذي يتضمن العديد من الكواليس الخاصة بجولتها الغنائية وردود أفعال الجمهور والتي تعد أحد أنجح الجولات الغنائية هذا العام، ووضع فيلم "تايلور سويفت" العديد من شركات الإنتاج في هوليوود في موقف محرج، حيث اضطرت العديد من شركات الإنتاج تأجيل عرض أفلامها والتي كان من المقرر عرضها بالتزامن مع عرض فيلم "تايلور" بسبب تخوفات من عدم تحقيق هذه الأفلام الإيرادات المرجوة منها نظرًا لمبيعات تذاكر فيلم تايلور سويفت التي تخطت 26 مليون دولار في سابقة هي الأولي لهذه النوعية من الأفلام الموسيقية.

يذكر أن آخر مشاركات تايلور سويفت في هوليوود كانت بفيلم الدراما والتشويق "Amsterdam" عام 2022 وشاركت بطولته نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم كريستيان بيل، مارجو روبي، جون ديفيد واشنطن، كريس روك، ورشح لجائزة بافتا البريطانية كأفضل تصميم أزياء.

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