جون كوزاك يواصل دعم القضية الفلسطينية ويصف ما يحدث بالإبادة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل الأمريكي جون كوزاك دعم القضية والشعب الفلسطيني جراء مواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني وقصف قطاع غزة الذي لا يزال يسفر عن استشهاد المئات من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وأعاد "كوزاك" نشر تقرير مجلة "The Nation" الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" والذي اتهمت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المحاكم والجامعات والقاعات التشريعية وتدميرها للأراضي الزراعية وسط تساؤلات هل يبدو أي من هذا وكأنه مطاردة لحماس؟"، ليرد "كوزاك" بكلمة واحدة قائلا: "إنها إبادة جماعية".

الممثل جون كوزاك من أول المشاهير العالميين الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي وشن هجومًا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تجاهله ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم غير قانونية ضد الشعب الفلسطيني".

يذكر أن جون كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

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