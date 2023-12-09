تركي آل الشيخ يكشف عن حفل غنائي خاص لفنان العرب محمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة حفل غنائي خاص احتفالًا باليوبيل الماسي للفنان محمد عبده ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو ترويجي للحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وأوضح خلاله عدد من ذكريات الفنان محمد عبده وحفلاته الغنائية طوال مسيرته وعلق قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

وشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا وهو نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية، وانتهت بفوز الملاكم تايسون فيوري الذي حاز على لقب "الأشرس".

كما أقيم مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "روائع السنباطي" تكريمًا لمسيرة الملحن الراحل رياض السنباطي وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي بقيادة المايسترو هاني فرحات وحضور عدد من الموسيقيين العالميين.

يذكر أن تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

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