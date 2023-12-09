لقاء الخميسي جريئة وياسمين صبري أنيقة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم جمعة مباركة".

إنجي علاء

كشفت المؤلفة إنجي علاء طليقة النجم يوسف الشريف، عن أحدث ظهور لها بصحبة صديقاتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

نيللي مقدسي

ظهرت الفنانة نيللي مقدسي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ديسمبر..تهدئة المزاج".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية الحجاب، وعلقت: "جميل لون التان".

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، داخل الطائرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تجعلني أمشي عندما أريد أن أطير".

ليال عبود

الفنانة ليال عبود، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"كن القمر وألهم الناس حتى عندما تكون بعيدًا عن الاكتمال".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

بوسي

المطربة بوسي، ظهرت بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، استعرضت خلالها أناقتها.