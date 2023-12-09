بالصور- ختام فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اختتمت مساء الجمعة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية الذي إقامه كلاً من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

و بدأت الفعاليات بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين ، وتلى ذلك عرض فيلم الرسوم المتحركة البرج وأعقبه ندوه أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين .

واستضاف خلالها الدكتور معتز الشحري، و دار النقاش حول الفيلم الذي أشاد به الحضور إذ أبرز أهمية الرسوم المتحركة في الوصول بهدفه لكافة الأجيال ، و استطاع الفيلم أن يعبر عن القضية الفلسطينية بإحساس واعي.