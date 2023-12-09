"أهم حاجة في الجواز الرومانسية".. قبلة حمو بيكا لزوجته في أحدث جلسة تصوير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضع مؤدي المهرجانات حمو بيكا لجلسة تصوير جديدة برفقة زوجته ونشر مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله في جلسة تصوير رومانسية لاقت إعجاب متابعيه.

وظهر "حمو" بالفيديو وهو يحتضن زوجته وطلب منه المصور تقبيلها واستجاب "بيكا" وعلق قائلا: "أهم شئ في الجواز الرومانسية يا جماعة"، ولاقى الفيديو والتعليق اعجاب متابعيه قائلين: "عسل بجد ومراتك كيوت وجميلة ما شاء الله، اخويا الرومانسية مش عارف عاوزة منك ايه، جدع يا حمو".

وكشف "حمو بيكا" مؤخرًا عن طرح عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة والتي تعاون خلالها مع المطرب المعتزل علي قدورة وذلك قبل اعلانه اعتزال الغناء خلال الفترة الماضية.

ونشر "بيكا" صورة لهما سويًا عبر استوري حسابه على "انستجرام" وعلق قائلا: "احنا بنقدم اعتذار رسمي ليكم جميعًا على أن فاضل 3 أغاني تم تسجيلهم قبل اعتزال علي قدورة، الأغاني دي المفروض هتنزل الأيام اللي جاية ومن بعدها مش هيكون فيه أي أغاني تانية ل علي قدورة خالص، مع احترامنا الكامل لقراره بشأن الاعتزال وربنا يثبته يا رب".

يذكر أن حمو بيكا رزق مؤخرًا بمولودته الأولى تاج" واحتفل وهو يحملها بين ذراعيه ولاقى الخبر تهنئة متابعيه.

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