شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح: مبسوط بنجاح "على باب العمارة" وخيرى سالم دمه خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حاتم صلاح، خلال لقائه وفريق أبطال مسلسل على باب العمارة مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة أون، إنه يشكر كل القائمين على العمل ومنصة watch it على عرض المسلسل الذى حقق نجاحا كبيرا.

وأضاف أنه مبسوط بالعمل للمرة الثانية مع المؤلف مصطفى حمدى بعد فيلم "شلبى" الذى عرض مؤخرا في دور العرض السينمائى، مشيرا إلى أنه دائما يضع الفنان في موقف، كما أننى انبسطت بالعمل مع المخرج خيرى سالم الذى يتمتع بخفة دم، كذلك الفنان محمد محمود الذى جمعنى به كيميا في المسلسل.

مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.