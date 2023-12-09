شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ترتدى الكوفية الفلسطينية أثناء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها بصور مع الإعلامية هالة سرحان خلال تأدية العمرة، وظهرت مرتدية الكوفية الفلسطينية، وذلك خلال تأديتهما العمرة، وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة: "أجمل ختام لرحلتنا في السعودية أنا وصديقتى الغاليه د. هالة سرحان".

وحرصت مؤخرا النجمة إلهام شاهين على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر فى تونس، وذلك على هامش تواجدها هناك لحضور فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وقالت إلهام لتليفزيون الخليج 365: "بشكر السفارة المصرية بتونس والسفير إيهاب فهمى بأنه أتاح هذه الفرصة لكل المجموعة من الفنانين والإعلاميين والصحفيين المصريين اللى موجودين في المهرجان للمشاركة في الانتخابات.

وأوضحت إلهام شاهين: "مستعجلة أنى أدلى بصوتى في تونس ولم أنتظر العودة إلى مصر، لو عليا عاوزة أروح الانتخابات في تونس وفى مصر وفى كل مكان ولكن هذا لا يمكن، وأنا يهمنى المشاركة في كل شيء بيحصل في بلدى وكل الحب لبلدنا ومستقبلنا اللى حاسين فيه إن القادم أفضل لمصر، وبدعو الناس كلها، لازم تنزلوا وتدلوا بصوتكم لازم يكون ليكوا دور في مجتمعكوا في بلدكوا اذا بتحبوا بلدكوا بجد محدش يقول هو أنا يعنى اللى هأثر، أيوه أنت وهو وهى كلنا لازم يبقى لينا دور ويبقى لينا رأى احترامًا لبلدنا".