شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة: حاتم صلاح فنان موهوب ويضيف لأى عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة آية سماحة، خلال لقائها وفريق أبطال مسلسل "على باب العمارة" مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم"، الذى يذاع على قناة أون، إنها استمتعت بالعمل مع الفنان حاتم صلاح في مسلسل "على باب العمارة"، مضيفة: "هو فنان موهوب ويضيف لأى عمل فنى، بالإضافة إلى أنه بيمثل حلو".

وأضافت أنها تعاونت معه فى مسلسل "الصفارة" فى موسم رمضان الماضى، وقدم دورا مختلفا وحقق نجاحا كبيرا.

وال الفنان حاتم صلاح، خلال لقائه وفريق أبطال مسلسل على باب العمارة مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة أون، إنه يشكر كل القائمين على العمل ومنصة watch it على عرض المسلسل الذى حقق نجاحا كبيرا.