فن ومشاهير

وفاة وليد جويد ملحن أغنية "كنت فى بالى" لـ عمرو دياب

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القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم، الملحن وليد جويد، حيث كشفت ابنته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية فيس بوك عن وفاة والدها، كما نعاه أصدقائه من الوسط الفني منهم الموزع الموسيقى تومة والشاعر محمد عاطف ولم يعلن عن موعد الجنازة أو سبب الوفاة.

 

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 بوست تومة

 

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 بوست ابنته

وليد جويد من الملحنيين الشباب الذين ظهروا على الساحة في السنوات الأخيرة، تعاون مع تامرعاشور في أغنية يوم في عمري ألبومه "خيالي" كما تعاون مع عاشور أيضا في عدد من الأغانى وفي 3 أدعية دينية، كما تعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية " كنت في بالى" التي صدرت في البوم "كل حياتى" الذى طرح عام 2018 وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وكانت من كلمات نادر عبد الله وتوزيع أسامة هندى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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