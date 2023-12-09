صدمتان تلقتهما تايلور سويفت مؤخراً، احداها من إيلون ماسك والثانية من حبيبها

قوبل حصول تايلور سويفت على جائزة شخصية العام من مجلة تايم بردود فعل متباينة، لا يتّفق بعض الأشخاص مع اختيار تايلور سويفت كشخصية العام حسب مجلة TIME، لكن رئيس تحرير المجلة أوضح أن تايلور تُمثّل الفرح وهذا هو السبب الرئيسي وراء اختيارهم لها. لا توجد حجج لأن سويفت تمكّنت بمفردها من إسعاد مئات الملايين من الأشخاص من خلال موسيقاها.

حائز آخر على جائزة شخصية العام سابقًا هو إيلون موسك ألقى نكتة بدت أيضًا وكأنها نصيحة وحذّر ماسك سويفت من فقدان شعبيتها بعد ذلك.

مع الأخذ في الاعتبار أن مجلة TIME قد اختارت أدولف هتلر كرجل العام في عام ١٩٣٨، فإن الحصول على هذا التمييز لا ينبغي أن يكون وسام شرف يجب أن يحمله المشاهير طوال الوقت.

ووفقًا لمتحدث رسمي من المجلة. لا يجب أن تكون هذه الجائزة إيجابية دائماً لأنها تُعتبر اعترافًا بالشخص الذي كان له أكبر تأثير على أحداث العام، للأفضل أم للأسوأ.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، حصل ماسك على نفس التمييز في عام ٢٠٢١ وهنأ ماسك تايلور سويفت ولكن لم تخلُ تهنئته من السخرية والابتسامة قائلاً: “تهانينا. بعض خطر تراجع الشعبية بعد هذه الجائزة. أنا أتحدث من واقع الخبرة.”

هل فعلاً يمكن أن تفقد تايلور سويفت شعبيتها كما خسرها إيلون ماسك؟فعندما حصل إيلون ماسك على لقب شخصية العام من مجلة TIME، علّلوا ذلك بسبب القفزات الهائلة التي ساعد ايلون البشرية من خلالها على تحقيقها سواء على الأرض أو خارج الكوكب. إن تطوراته العديدة في Tesla وStarlink وSpaceX وNeuralink هي في طليعة التقدّم البشري. ومع ذلك، فإن السبب وراء فقدان شعبيته هو أنه اشترى تطبيق “تويتر” وأجرى بعض التغييرات العميقة على النظام الأساسي الذي كان موجودًا من قبل وما لم تقُم تايلور سويفت بشيء تخريبي كهذا، فإن احتمالات فقدان شعبيتها معدومة.

على صعيد مختلف، تواعد تايلور سويفت (٣٣ عامًا) ترافيس كيلسي (٣٤ عامًا) منذ حوالي أربعة أشهر. ويقال إن كلاهما مندهشان من مدى قدرتهما على التكيف مع حياة بعضهما البعض. حتى أنها انتقلت إلى منزله في مدينة كانساس سيتي لبضعة أسابيع بعد انتهاء “جولة Eras”.

وكشفت مجلة Life & Style ان ترافيس كيلسي، من فريق كانساس سيتي تشيفز، يريد مفاجأة تايلور سويفت في عيد ميلادها الأسبوع المقبل من خلال عرض الزواج وهذا ما تريده تايلور بالضبط.