ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية يسرا خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم مساء الخميس. واختارت فستانا باللون البنفسجي من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، يتميز بقصة عند منطقة الصدر باللون الذهبي، ويصل سعره إلى 2903 دولار، أي ما يقارب 90 ألف جنيه. واعتمدت يسرا يسريحة سعد لويفي اضافة الى مكياج لافت لتحديد ملامحها واختارت قرطين من حبوب الالماس اضافة الى ساعة باهظة الثمن وخاتماً ايضاً. وأشاد الجمهور باختيارها لهذه الاطلالة التي تجمع بين البساطة و الاناقة.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تتألق بفستان من تصميم إيلي صعب وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.