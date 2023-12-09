ميرنا وليد - بيروت - انتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لمؤدي أغنيات المهرجانات المصري حمو بيكا مع زوجته في عقيقة ابنتهما.

وفي احدى الصور ظهر حمو بيكا وهو يعانق زوجته ويقبلها بطريقة اثارت الجدل بين رواد السوشيل ميديا. أما ما عرّض زوجته للانتقادات هو انها استعرضت مجوهراتها بطريقة "أوفر" حسب التعليقات اذ وضعت في يدها حوالي 6 أساور عريضة من الذهب اضافة الى خاتم كبير يغطي اصبعها بالكامل واخر أقل حجم بقليل.

وكتب احد المعلقين منتقدا هذا التصرف من قبلها : "متل اساور مرتو. للحج متولي"

كانت هذه تفاصيل خبر قبلة حمو بيكا لزوجته تثير الجدل.. وطريقة استعراضها لمجوهراتها تعرضها للهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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