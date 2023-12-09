ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية زينة متابعيها، صورة لابنها عبر حسابها الرسمي.

ونشرت زينة الصورة التي ظهر فيها ابنها وهو على سرير المستشفى، أثناء إجراءه عملية جراحية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ووضعت زينة على صورة ابنها أغنية الفنانة المصرية أنغام "أقولك يا واحشني".

يذكر أن زينة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي، عن تعرض ابنها لكسر في يده اليمنى، إثر إصابة لم تكشف تفاصيلها كاملة.

ونشرت زينة مقطع فيديو خلال تواجدها وابنها في أحد مستشفيات القاهرة، علقت عليها كاتبة : " الحمدلله الف الحمد ".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ابن زينة وأحمد عز يخضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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