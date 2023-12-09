جوليا بطرس تستعيد أغنية "يما مويل الهوى" بصوتها

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الفنان اللبنانية جوليا بطرس، غناء الأغنية الفلسـ طينية "يما مويل الهوى" الشهيرة بصوتها، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل.

ونشرت جوليا بطرس عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو، غنت فيه الأغنية بصوتها المؤثر، وكتبت على الفيديو تعليقاً قالت فيه: "بيضل عمري انفدى ندر للحرية".

وتعرف جوليا بحملها للقضية الفلسـ طينية في أغانيها، إذ لديها الكثير من الأغاني الوطنية والثورية التي تنادي بالحرية للشعب الفلسـ طيني وكل شعوب العالم من الاحتلال.

وأغنية "يما مويل الهوى" هي من التراث الفلسـ طيني، وتعود إلى عهد الاستعمار البريطاني لفلسـ طين، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، وألحان الشيخ إمام. وقد غناها الكثير من الفنانين العرب للتأكيد على أهمية الحرية والنضال بوجه أي احتلال.



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