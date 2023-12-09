شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2023.. 10 حالات انفصال بين النجوم صدمت الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة أخبار الفنانين الذين يحبونهم ويفضلون معرفة كل التفاصيل عنهم، حتى وإن كانت تفاصيل خاصة بالحياة الشخصية رغم خصوصيتها، وشهد عام 2023، الكثير من حالات الانفصال بين الفنانين والتي كانت أغلبها أمرا مفاجئا للجميع فبعضها كانوا يظهون بحالات حب ليس لها مثيل.



حسن فؤاد وصوفيا زادة

حسن فؤاد وصوفيا زادة

كانت البداية مع الفنان حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك الشهير الذى أعلن انفصاله عن خبيرة تفسير الأحلام الدكتورة صوفيا زادة، في شهر يناير الماضى، وقال حسن فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه انفصل عن الدكتورة صوفيا زادة فى هدوء بعد زواج استمر عامين حيث تزوجا فى 2021 بعد أن سبق لكل منهما تجربة الزواج، ولكن لم يكتب الله استمرار هذه الزيجة، قائلاً: "الحمد لله كل اختيارات ربنا خير".



تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت ثاني مفاجآت هذا العام، هو انفصال النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، فرغم زواج الاثنين منذ 11 عاما وإنجابهما ثلاثة أطفال وحالة الحب التي كان يتمتعان بها، إلا أنهما انفصلا وكان هذا الأمر مفاجئا لجمهورهما.

وقع هذا الانفصال في شهر أبريل، حيث أعلنت بسمة بوسيل رسمياً الانفصال من خلال حسابها على إنستجرام قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".



بشرى وسالم هيكل

بشرى وسالم هيكل

في شهر مايو انفصلت الفنانة بشر عن زوجها سالم هيكل، وهو الأمر الذى يعد مفاجأة أيضاً، فجميعنا نتذكر مشهد تقديم سالم هيكل لـ خاتم الزواج للفنانة بشري في مهرجان الجونة السينمائى بطريقة رومانسية تصدرت مواقع التواصل الإجتماعى، ولكن الانفصال حدث، حيث أكدت الفنانة بشري لـ"الخليج 365" خبر انفصالها عن زوجها سالم هيكل، مشيرة إلى أن الانفصال تم في جو من الود والاحترام، وأنهما لا يزالا أصدقاء ويتواصلان ويسألان على بعضهما البعض، وطالبت بعدم التدخل في الأمر من قريب أو بعيد واحترام خصوصية الأمر خاصة أنهما كانا ولا يزالا أصدقاء".



نسرين طافش وشريف شرقاوي

نسرين طافش وشريف شرقاوى

لم تكن الفنانة نسرين طافش تعيش حالة استقرار بعد زواجها من شريف شرقاوي، حيث انفصل الثنائى في شهر يوليو الماضي، ولكن الأمر الغريب أن هذا الانفصال هو المرة الثانية بعد عودتهما بـ3 شهور فقط، حيث انفصل الثنائى في السابق لمدة دامت 6 شهور ثم عادوا لبعضهما ولكن الأمر لم يستمر سوى 3 أشهر ليتم الانفصال بشكل رسمي، حيث كتبت نسرين اطفش على إنستجرام: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".



احمد سعد وعلياء بسيوني

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيونى

انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني، في شهر أغسطس الماضي، حيث أعلنت علياء بسيوني عن الانفصال بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

وكتبت علياء بسيوني عبر انستجرام: "الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا وأقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".



شريف منير ولورا عماد

شريف منير ولورا عماد

واستكمالاً لسلسلة المفاجآت أعلن الفنان شريف منير عن طلاقه من زوجته لورا عماد في شهر سبتمبر الماضى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".



ياسر فرج وهبة الهواري

ياسر فرج والمذيعة هبة الهوارى

انفصل الفنان ياسر فرج عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائى في هدوء تام دون وقوع أى خلافات بينهما.



أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد 4 سنوات زواج، في شهر نوفمبر الماضى، حيث كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

انفصلت المطربة بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد ما يقرب من عامين زواج، حيث أعلن هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة، مؤكداً أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.



يوسف الشريف وإنجي علاء

يوسف الشريف وإنجي علاء

في مفاجأة غريبة من نوعها بنهاية شهر نوفمبر أعلنت الكاتبة إنجي علاء انفصالها عن زوجها النجم الكبير يوسف الشريف، بعد زواج دام 14عاما، حيث تزوجا عام 2009، وكان هذا الأمر مفاجئ للجميع، حيث كان يتمتع الثنائى بحالة اندماج وحب لا غبار عليها وهو الزواج الذى أسفر عن إنجابهما ولدين.

وكتبت إنجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".