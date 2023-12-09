شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الممثل العالمى رايان أونيل بعد وفاته عن عمر 83 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي رايان أونيل، ومنذ لحظة إعلان وفاته عن عمر 83 عاماً استرجع الكثيرون ذكرياتهم معه بأهم أفلامه، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية حول الممثل الراحل الذى سبق وترك بصمته مع أفلام مهمة بتاريخ السينما العالمية.

رشح رايان أونيل لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب عن دوره في فيلم “قصة حب”.

من أشهر أدواره وأهمها بمسيرته الفنية حينما عمل مع المخرج ستانلي كوبريك بواحد من أهم أعماله مجسداً شخصية تحمل اسم باري ليندون التي رسخت بالأذهان بسبب تمثيله لها ببراعة.

حصل رايان أونيل على جائزة من أرفع الجوائز العالمية بإيطالية وهى “ديفيد دي دوناتيلو” التي يتم منحها لأفضل الممثلين الأجانب.

رايان أونيل أيضاً لديه مثل مشاهير هوليود العظام نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.

ابنه ينعيه على السوشيال ميديا

ونعى نجل الممثل الراحل والده على السوشيال ميديا بعبارة: “توفي والدي اليوم وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه بقدر ما يدعمنا”.