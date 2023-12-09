موسم الرياض و”DAZN” يعلنان اتاحة الاشتراك لمشاهدة نزال “اليوم الحاسم”

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (جيا) وDAZN، المنصة الترفيهة الرياضية العالمية، اتاحة الاشتراك لمشاهدة نزال “اليوم الحاسم” ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 على منصة DAZN عبر الرابط: www.dazn.com/boxing

وبالتزامن مع إتاحة اشتراكات المشاهدة، أُطلقت تذاكر حضور نزال “اليوم الحاسم” المقام ٢٣ ديسمبر الجاري في منطقة المملكة أرينا، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣، عبر الرابط: https://webook.com/ar/events/day-of-reckoning

سيتاح للمشاهدين عبر DAZN الاستمتاع بالنقل الحي لنزال “اليوم الحاسم” ومشاهدة الحدث عند الطلب من أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب الإلكترونية.

وتستعرض ليلة النزال مواجهات غير مسبوقة، ففي الحدث الرئيسي للنزال سيواجه أنتوني جوشوا، البطل السابق لمرتين في بطولة Unified World Heavyweight، أوتو والين، حيث يتنافس كل من الملاكمين على الألقاب العالمية.

وفي الحدث الرئيسي الثاني، سيتواجه كل من بطل العالم السابق في منظمة الملاكمة العالمية جوزيف باركر البرونزي وحامل لقب بطولة العالم للملاكمة السابق ديونتاي وايلدر، بينما يواجه فيليب هرجوفيتش، الحاصل على المركز الأول في الاتحاد الدولي للملاكمة، مارك دي موري في النزالات المصاحبة في الوزن الثقيل.

وضمن النزالات المصاحبة، يواجه بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل ديمتري بيفول في المرة الحادية عشر عن لقبه ضد ليندون آرثر وسيقوم بطل العالم في وزن الطراد جاي أوبيتايا بالدفاع الثاني عن حزامه ضد إليس زورو.

وأما أبطال الوزن الثقيل، سيواجه أرسلانبيك محمودوف المخيف بطل أوروبا أجيت قبايل. وسيحاول دانييل دوبوا، المنافس الأخير على اللقب العالمي، استعادة اللقب عندما يدخل في معركة العمالقة ضد بيج بيبي جاريل ميلر، وسيقترب فرانك سانشيز، المنافس الأعلى في الوزن الثقيل، من فرصة الحصول على اللقب العالمي إذا تمكن من التغلب على جونيور فا في العاصمة الرياض.

وقد انضم إلى DAZN في ٢٨ أكتوبر المشجعين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة نزال “أشرس رجل في العالم” والذي تواجه فيه تايسون فيوري وفرانسيس نجانو في مشهد لا يُنسى، ويتبعه الآن مواجهات حاسمة في ليلة “اليوم الحاسم”.