ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويظهر الفيديو تعرض محمد رمضان لموقف محرج أثناء تصوير كليب الأغنية، إذ تعرض بنطاله للتمزق أثناء الرقص، ولم يتمكن من إيقاف التصوير، فوضع رمضان يده مكان القطع، ثم خلع سترته لتغطية المكان حتى يتمكن من استكمال الرقص مع بقية فريق الأغنية.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتباً: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت".

وأضاف محمد: "وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أُصول الشغلانة.. بس عدت الحمدلله".

ولاقى الفيديو انتشار واسعاً، وتفاعلاً بين المتابعين الذين أشادوا برد فعل محمد المهني والاحترافي، إذ تصرف بطريقة ذكية، وايتطاع أن يكمل التصوير رغم تمزق بنطاله.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تمزق بنطال محمد رمضان أثناء تصويره الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 وهكذا تصرف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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