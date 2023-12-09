وفاة ممثل أميركي شهير عن عمرٍ يناهز 82 عاماً

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ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي ريان أونيل، بطل الفيلم الرومانسي "Love Story" عام 1970، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً.
وشارك ابنه، باتريك أونيل، عبر حسابه الخاص، منشور أكد فيه خبر وفاة والده الذي تم تشخيص إصابته بمرض سرطان الدم المزمن عام 2001، وسرطان البروستات عام 2012، ووصفه بأنه أسطورة هوليوود، وقال: "لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما نحبه" مضيفاً: "كان والدي ريان أونيل بطلي دائماً. لقد نظرت إليه وكان دائماً أكبر من الحياة".
وكان ريان أونيل قد تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "Love Story"، كما أدى العديد من البطولات في الأفلام التاريخية، بما في ذلك "Paper Moon".
وفيلم "Love Story" هو النسخة المقتبسة عام 1970 من رواية إريك سيغال، وشارك في البطولة إلى جانب ريان الممثلة إيفي ماكغرو. وتدور أحداث الفيلم حول الرجل الثري آيفي ليغر (ريان أونيل) الذي يتزوج من فتاة تموت بسبب مرض عضال، ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً، وشهرة واسعة.
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