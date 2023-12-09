بالفيديو- نادين نسيب نجيم تحمل سلاحاً نارياً

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الصور الأولى لشخصيتها في مسلسل "2024"، الذي سيعرض في موسم مسلسلات رمضان المقبل.

وطرحت نادين الصور الأولى منذ بداية تصوير المسلسل حتى الآن، والتي ظهرت فيها بلباس الضابط مع السلاح في يدها.

وتلعب نادين في المسلسل دور الضابط سما، وقد علقت نادين على الصور قائلة: "سما تحت السيطرة.. 2024 مسلسلات رمضان قريبًا".

واستأنفت نادين تصوير مسلسلها "2024"بعد عودتها من المملكة العربية السعودية، إذ كانت تشارك بفاعليات مهرجان "البحر الأحمر السينمائي الدولي" بجدة.

يذكر أن مسلسل "2024" هو استكمالا لقصة الضابط "سما"التي تنكرت بشخصية «حياة» خلال الجزء الأول "2020" الذي عرض منذ ثلاث سنوات.



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