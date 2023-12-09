بعد 8 سنوات ... رنا سماحة تنهي رحلتها الإذاعية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية رنا سماحة انتهاء رحلتها مع راديو 9090 بعد مسيرة عمل استمرت حوالي 8 سنوات.

وكتبت على صفحتها الخاصة: "أحبائي الغاليين، مع نهاية السنة إن شاء الله ستنتهي رحلتي في راديو 9090، رحلة استمرت 8 سنوات. خرجت منها بزملاء وأصدقاء غاليين على قلبي. عشت معكم فيهم أوقات حلوة كثيرة". وتابعت: "كنت سعيدة جدًا بالتجربة. غنينا وضحكنا ولعبنا، وزي ما بتمنى دايمًا أن أكون عند حسن ظنكم. على أمل أن ألقاكم في رحلة جديدة وتجربة جديدة، أعلى وأكبر إن شاء الله، زي ما اعتدنا مع بعض. بحبكم".

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