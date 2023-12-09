إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مرتدية الكوفية الفلسـ طينية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين صوراً تجمعها بالإعلامية المصرية هالة سرحان خلال تأديتهما مناسك العمرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي حضرتاه.

وظهرت إلهام مرتدية الكوفية الفلسـ طينية ما أثنى عليه الجمهور وعلقت على الصور وكتبت : "أجمل ختام لرحلتنا في السعودية أنا وصديقتى الغاليه د. هالة سرحان". وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصور ووجهوا تحية لإلهام على هذه الخطوة من قبلها.

من ناحية ثانية، كانت إلهام قد حضرت على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ24 لهذا العام وسط حضور كبير لعدد من أبرز النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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