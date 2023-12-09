موعد ومكان حفل عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا، لاحياء حفلاً موسيقياً على خشبة مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ويأتي الحفل ضمن حفلات دار الأوبرا، وتقدم باقة متنوعة من أشهر معزوفاتها الشرقية والغربية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من بانوراما الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها "شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دى، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح".

معلومات عن نسمة عبد العزيز

يذكر ان نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.