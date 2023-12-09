"عادل مش عادل".. موعد طرح الفيلم بدور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد صناع فيلم "عادل مش عادل" للنجم أحمد الفيشاوي، لطرح العمل بدور العرض خلال شهر يناير 2024 المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

ويشار إلى أن يجسد الفنان أحمد الفيشاوي، خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم عادل مش عادل، بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماكوالفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يشار إلى أن آخر أعماله فيلم "رهبه"، وتدور احداثه حول يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويجسد الفنان أحمد الفيشاوي، شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.