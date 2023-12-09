بالفيديو: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها في عزاء ابنة فريد شوقي

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده الجدل بتصريحاتها خلال حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي.

قالت عبده في تصريحاتها: “ما عنديش حاجة أقولها غير إننا في عزاء تاني، وأيامنا سودة ومهببة”. وكانت عبده قد ظهرت مؤخراً في عزاء كل من الفنان أشرف عبد الغفور، والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.

يُذكر أن المنتجة المصرية الكبيرة ناهد فريد شوقي توفيت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 72 عاماً. شاهد أيضاً: ابنة فنانين شهيرين.. وفاة منتجة سينمائية مصرية شهيرة

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