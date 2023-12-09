بالصور والفيديو: شوق الهادي بإطلالة جذابة في مهرجان البحر الأحمر

خطفت الفنانة الكويتية شوق الهادي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في جدة. ارتدت الهادي فستانًا طويلًا من اللون الأسود، مع وقفازات بنفس اللون، واعتمدت مكياجًا يليق بإطلالتها.

يُذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته في 30 نوفمبر الماضي، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

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