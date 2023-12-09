شاهد حليمة بولند تفاجئ متابعيها بوصلة رقص مثيرة

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني. وأظهر الفيديو، حليمة مرتدية فستانًا أسودًا، وهي ترقص بطريقة مبهجة، مما جذب انتباه متابعيها.

وانتشر المقطع على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد العديد من المشاهدات والإعجابات.

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