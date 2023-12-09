شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: أقدم مشاهد أكشن فى فيلم "شماريخ" وأحب التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بالمشاركة في فيلم شماريخ الذى يعرض حاليا في السينمات، وتقدم من خلاله مشاهد أكشن، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها ليست المرة الأولى التي تقدم أكشن، ولكنها قدمته في فيلم "لص بغداد" قبل ذلك واستمتعت بالمشاهد، مشيرة إلى أنها دائما طول الوقت تحب التحدى.

واحتفل مؤخرا أبطال وصناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من النجم آسر ياسين الذى حضر بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، كما حرص على الحضور وتهنئة أبطاله الفنان هشام ماجد والإعلامى رامى رضوان، السيناريست أحمد مراد.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.