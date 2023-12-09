شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عرضا مسرحيا فى "أيام قرطاج المسرحية" أحدها عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات اليوم 9 ديسمبر من مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ 24 التي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان د.معز مرابط، عددا من العروض المسرحية المختلفة ضمن المسابقات الرسمية، وقسم العالم وقسم العروض الأفريقية والعربية، وخارج المسابقة.

تبدأ العروض بمسرح دار الثقافة ابن خلدون المغاربية، بمسرحية "الشركة بركة" من تونس، وعلى مسرح الريو "تشيخوف 3D " للمخرج ايفيجينيا تودو روما من روسيا ، وفي قاعة الفن الرابع تعرض مسرحية "الفيرمة " للمخرج غازي الزغباني من تونس، ويشهد مسرح المبدعين الشباب العرض الفلسطيني "بأم عيني 1948" للفنان غنام غنام ، الذي يتناول فيه القضية الفلسطينية.



عروض مهرجان أيام قرطاج المسرحية

على مسرح الحمراء عرض "حقيبة " إخراج مجدي أبو مطر من كندا / لبنان ، وفي مسرح التياترو تعرض "صار وقت الحكي " "إخراج لينا أبيض من لبنان، وعلي مسرح الجهات بمدينة الثقافة يعرض ( الباتروس ) للمخرج الشاذلي العرفاوي من تونس ، وعلي المسرح البلدي ( مشروع العاصفة ) للمخرج العالمي بيتر بروك وماري هيلين استيان من فرنسا .

وعلى مستوى الندوات والمحاور الفكرية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، يختتم المحور الفكري بعنوان المسرح وجمهوره اليوم، جلساته التي بدأت ٤ ديسمبر الجاري، وجلسة اليوم بعنوان "المسرح المعاصر"، وتحدث فيها نواري بن حنيش من الجزائر، ومشهور مصطفى من العراق، وعبد الكريم علي جواد من عمان.

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.