شكرا لقرائتكم خبر عن نجل زينة ما بين التطوع لدى الهلال الأحمر إلى غرفة العمليات بسبب كسر ذراعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة زينة نهاية شهر أكتوبر على مشاركة متابعيها بعدة صور لها أثناء تطوعها لدى الهلال الأحمر المصرى من أجل التبرع بمساندة أهالينا في غزة، وهى الصور التي لم تقتصر عليها وإنما شملت أبناءها أيضاً عز الدين وزين الدين، حيث حرصت على التقاط الصور التذكارية معهماً.



زينة ونجليها فى صورة أخرى

ومن أكتوبر إلى بداية ديسمبر حيث أتى ظهور آخر لـ عز الدين نجل الفنانة زينة ولكن تلك المرة مصاباً بكسر في ذراعه، حينما شاركت متابعيها بصورة ليده وهى داخل جبيرة.



زينة ونجليها خلال صورة أثناء تطوعهم لدى الهلال الأحمر المصرى

قبل أن تعلن مؤخراً عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك بصورتهما سوياً من داخل غرفة العمليات في صورة ما أن نشرتها حتى تفاعل معها متابعيها بالتعليقات التي تدعو له وتدعمها في أزمتها داعين بالشفاء له.



نجل زينة بعدما تعرض لكسر فى ذراعه

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف والمقرر طرحه فى السينمات قريبًا، وتجسد زينة خلال أحداثه شخصية قمر وهي بنت إسكندرانية جدعة وتعاني من الظلم في حياتها، والظلم الذي تتعرض له هو ظلم مشاعر وخداع وكدب.

فيلم الإسكندرانى تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف



نجل زينة مع والدته داخل غرفة العمليات

ويسجل الاسكندرانى التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم كارما الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.