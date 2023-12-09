شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رسالة محمد إمام لماجد الكدوانى..كيف غير الزعيم مسار حياة الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الفنان محمد إمام رسالة إلى الفنان ماجد الكدوانى من خلال حسابه على موقع انستجرام كتب فيها في تعليق على أفيش جديد لفيلم أبو نسب، يجمعهما معاً: «سعيد بالشغل معاك وتشرفت بيك، موهبتك حافز وأخلاقك درس، شكرًا على كل حاجة».

رسالة محمد إمام لـ ماجد الكدوانى تعكس علاقة قوية بين الثنائى رغم أن هذا هو العمل الأول لهما الذى يجمعهما سوياً، إلا أن الكثيرون ربما لا يعلموا أن هناك جذور لتلك العلاقة القوية حيث سبق تلك الرسالة وصلة من الغزل والمديح من النجم ماجد الكدوانى إلى الزعيم عادل إمام بسبب نصيحة من الأخير غيرت مسار حياته وحولته لما هو عليه الآن.



محمد إمام على انستجرام

نصيحة عادل إمام التي غيرت مسار ماجد الكدوانى

أكد الكداونى خلال أكثر من برنامج على أنه ومع معرفة الجمهور به أثناء بدايته فى الأدوار الكوميدية الذى ارتبط بها تفاجأ من جمل للمنتجين حوله تتمثل فى "هو بيجيب كام إيرادات؟"، وهو الأمر الذى أدهشه نظرًا لعدم اهتمامه مطلقاً بهذا الأمر ولعدم تفكيره فيه نهائياً قبل ذلك، مما أدخله بعدها فى فترة يأس خلالها مما يمر به ولا يعلم ماذا يفعل للخروج من هذا المأزق وكيفية تحديد اختياراته لأنه لم يكن يفرق معه قبلها سوى الدور، ومع حزنه خلال تلك الفترة اتصل به رقم غريب لم يكن يعلمه ما أن رد عليه حتى اندهش من أنه هو الزعيم عادل إمام الذى لم يجمعه به أى موقف قبلها.

ماجد كشف أن كلام الزعيم الذى علم بما يمر به الكدوانى خلال تلك المرحلة كان كالتالى: "مثل بس وخلى السوق يحطك فى المكان اللى هو عايز يحطك فيه، ملكش دعوة بقاعات وإيرادات".

وهو الأمر الذى دفعه للأمام بصورة ربما لم يتخيلها الزعيم نفسه نظراً لأخذه بالنصيحة وتركيزه على الأدوار فقط، دون النظر لأية حسابات أخري حتى أصبح حالياً النجم الكبير ماجد الكدوانى الذى يعترف بموهبته الجميع.